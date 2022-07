De burgemeester moest aan zijn ambtsketen worden opgehangen, nu krijgt Nieuwegeiner taakstaf

Ja, hij heeft spijt. Ja, hij beseft zich terdege hoezeer hij over de schreef is gegaan. Toen op 22 april na een tumultueuze avond inclusief een steekpartij op de stoep van café Me Eigen Café (Mec) – waarbij drie gewonden vielen – de mededeling volgde dat de kroeg op last van de burgemeester dicht moest, was hij razend. En zei ‘ik ga naar de burgemeester toe, die gaat dood, die gaat er aan, ik heb niks te verliezen’.