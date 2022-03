De Buurt Mobiel leek ten onder te gaan, maar toen gingen Utrechtse politici zich ermee bemoeien

Het initiatief Buurt Mobiel - dat inmiddels zes jaar bestaat - is er voor elke Utrechter die van A naar B gebracht wil worden. Of dat nu naar de supermarkt is, het ziekenhuis, de bibliotheek, of naar familie en vrienden, dat maakt niet uit. De chauffeurs (allemaal vrijwilligers) zijn flexibel en altijd in de buurt.



Klanten die over het algemeen zelf niet meer zo mobiel zijn worden met één van de drie hybride Toyota ’s netjes aan de voordeur opgehaald en daar ook weer teruggebracht. Een kleine strippenkaart kost 5.50 euro en huisdieren mogen gratis mee. Onlangs bereikte Buurt Mobiel een mijlpaal: de 30.000ste klant werd geholpen.