De Buurt Pakt Uit - Kanaleneiland startschot voor reeks wijkfestivals in Utrecht

Culturele Zondagen presenteert op zondag 12 juni: De Buurt pakt uit – Kanaleneiland. Dit festival in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is de eerste in een reeks van wijkfestivals. De volgende zullen op 26 juni in Nieuw en Oud Hoograven en op 25 september in Zuilen plaatsvinden.