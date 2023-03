De Dom reist heel Utrecht door: van kunstwerk in Máximapark tot mogelijk zelfs onderwaterrif in Singel

Wie erop let, zal straks de Dom door heel Utrecht zien. Zonder te hallucineren. Stukjes van de Dom worden namelijk hergebruikt in huizen, op het schoolplein, in bankjes en kunstwerken. En er komt een kunstwerk in het Máximapark - gemaakt van Domstenen - door kunstenaar Paul de Kort. Initiatiefnemer Hylke Faber van Brokkenmákers vertelt waarom behoud van de Dom zo belangrijk is.

Op meerdere plekken in de stad zijn straks kunstwerken met de Dom erin, mensen kunnen zelfs Domstenen los kopen. Is het plan dat de Dom zich zo over heel Utrecht verspreidt?

Zeker, het liefste in alle wijken. Zodat de Domtoren overal terug komt in de stad. We willen laten zien dat dit materiaal van de Domtoren moet worden bewaard. De Domstukjes hebben verhalen, het gaat om duurzaamheid en emoties. Het weggooien is dom, maar behouden ervan is steengoed.

Want oude stukken van de Dom gaan niet naar het grof vuil, dus dan maar een Dom-kunstwerk maken?

Oorspronkelijk was dat het plan, om het oude materiaal dat overblijft bij de renovatie van de Dom gewoon weg te gooien. Dat doen we met alles in de wereld, als je telefoon kapot is gooi je hem weg. Maar behouden is belangrijk. Die Domtoren is al bijna 700 jaar onderdeel van de stad. Denk aan het nummer: ‘Als ik bovenop de Dom sta’, de toren betekent heel veel voor veel inwoners. Iedere Utrechter denkt als hij of zij de Domtoren ziet: ‘Ik ben thuis.’

Het puin waarmee de Domstoren worden gemaakt

Wat voor soort kunstwerk komt er in het Maximapark, kun je alvast een hint geven?

Het wordt een kunstwerk in het Máximapark met bomen die eerst op het Domplein stonden, in combinatie met ornamenten van de Dom. De onthulling hiervan is op 14 juni. Ook komt er over een aantal weken een bankje helemaal gemaakt van Domstukken, aan de Linschotensingel in de openbare ruimte. Dan zit je dus letterlijk op de Dom.

Wat denk je wat het voor reacties oproept?

Ik denk dat het verbazing op gaat roepen vanwege de plek en het verhaal. Het wordt een nieuwe symbolische plek, dat mensen kunnen gebruiken als afspreekpunt.

Wat is de volgende stap voor de Domexpeditie?

We willen een onderwaterrif bouwen in de Singel met Domstukken. Maar wat voor mij echt een droom zou zijn (ik weet niet of dit gaat lukken), is de MaduroDOM. Een mini Dom van Domstukjes. Dan is het echt af.

Hylke Faber van Brokkenmakers

