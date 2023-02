De drie buurmannen van Marianne zijn er altijd voor haar, zelfs om half drie ‘s nachts

Vijf jaar na moord in Duitsland loopt vrouw (34) tóch tegen de lamp: politie arresteert haar thuis in Veenendaal

De politie in Duitsland heeft dankzij een dna-match in Nederland waarschijnlijk een moordzaak opgelost. Ruim vijf jaar na de onopgehelderde dood van Adil Abdelruhman, is in Veenendaal een 34-jarige vrouw aangehouden.