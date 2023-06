De eigenaar van deze vervallen boerderij in Utrecht moet hem opknappen, anders dreigt een boete

Dak verduurza­men? Je leert hoe tijdens de training ‘Duurzame Dakcoach’ in Zeist

Om het verduurzamen van daken te stimuleren, biedt Natuur en Milieufederatie Utrecht een training ‘Duurzame Dakcoach’ aan in Zeist. De eerste dag is op dinsdag 20 juni en de tweede dag op maandag 26 september. Er worden trainingen gegeven met kennis en inspiratie om je dak groener te maken, voor mensen in Zeist en omgeving.