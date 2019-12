De enige functie van een kerstpakket is zeiken dat de baas er wéér verkeerde dingen in doet

Je hoort de laatste tijd vaker over de groeiende ongelijkheid in Nederland, maar dat het zó schrijnend was, daar sta je niet snel bij stil. Gisteren stond er een indrukwekkend artikel in deze krant, waarin we met de neus op de feiten worden gedrukt. Nederland telt 1,1 miljoen zzpzkp'ers (zelfstandigen zonder personeel en zonder kerstpakket). Die moeten het in de donkere dagen voor kerst zonder blikje ragout, gerookte zalm, smaakjesthee en chocolade kransjes zien te rooien.

Ik stond op het punt mijn zzpzkp-vrienden via social media op te roepen het Binnenhof te bestormen. Om onze eisen kracht bij te zetten zouden we een aantal snelwegen blokkeren. Waarbij ik, als zelfbenoemd woordvoerder, nog wat pregnante historische parallellen zou trekken. Tenslotte kregen de Joden in de oorlog óók geen kerstpakket.

Maar juist toen ik de blauwdruk van een galg had uitgedraaid - ik wilde er een kalkoen van de poelier aan ophangen om het leed dat geen kerstpakket heet te symboliseren - las ik dat de zzpzkp'ers in Utrecht het heft in eigen handen hebben genomen. Ze geven élkaar een kerstpakket. De behoeftige zzpzkp'ers worden bij elkaar gebracht door De Kerstpakkettenservice. Vervolgens scharrelen de gelukkigen een pakket ter waarde van 15 euro bij elkaar. Dat bedrag is precies laag genoeg om ontevredenheid te garanderen. Iedereen die wel eens een kerstpakket heeft ontvangen, weet dat dát de belangrijkste functie is. Lekker mopperen op de baas dat-ie alweer wijn in je pakket heeft gedaan, terwijl hij toch weet dat je niet drinkt. Dat werk. Volgend jaar gaat De Kerstpakkettenservice zzpzkp'ers koppelen die, om van het eeuwige gezeik af te zijn, elkaar VVV-bonnen gaan geven.