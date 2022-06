De gemeente en ontwikkelaar zijn het eens over Oudenoord 330: hotel, horeca en 110 woningen

Nico is al zijn hele leven erg op zichzelf: ‘Je moet niet te veel druk op me zetten’

Elk jaar is er garagesale in Ruigenhoek. Nico Schmidt (72) komt even bij zijn zoon en kleinkinderen kijken hoe de verkoop is gegaan. Hij had wat plantjes en ponyspullen gebracht, maar ziet dat er niet veel is verkocht.

1 juni