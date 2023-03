De grauwe bunker paste beter bij het chagrijn van deze Utrechtse buurt, dan de vrolijke mandarijn met oogjes

toen en nu Frisse lucht en uitzicht op de rivier: Lodewijk Napoleon­plant­soen was visite­kaart­je van ‘Groot-Utrecht’

Zelfs de verst afgelegen bewoner moet de Kromme Rijn kunnen zien. Dat was het idee toen in 1954 deze flats in het Lodewijk Napoleonplanstoen werden gebouwd. Zes woonblokken, zo neergezet dat vanuit alle 144 woningen de kronkelende rivier zichtbaar is.