De helft van alle bomen dood in 2030? Zeist vervangt ze volop maar die aanpak kost een hoop geld

Dansen tot in de late uurtjes kan binnenkort weer in Zeist: Club BackStreet opent de deuren

Een plek om te dansen, te sjansen, de tijd even te vergeten in het licht van neonlampen, geleid door beats van de dj. Het is precies wat de gedroomde club van twee Zeister ondernemers zou moeten zijn. En dus openen Gaby van den Hengel en Guney Konak medio mei hun Club BackStreet aan de 2e Dorpsstraat.