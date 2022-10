De junkentunnel onder Hoog Catharijne was de laagste plek waar je als mens kon zijn

Ventje uit Culemborg wint prijs met duurzame camper

Camperbouwer Ventje uit Culemborg is de winnaar van de eerste editie van de Kampeer Duurzaamheidsprijs. Deze prijs is in het leven geroepen door KCJ, Kampeer & Caravan Industrie én de Nederlandse Kampeerauto Club. De uitreiking vond plaats tijdens de eerste beursdag van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht.

19 oktober