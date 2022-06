De keerzijde van onze beeldschone provincie: Jerry over de kleine ruimte is die al wat leeft er moet delen

Utrecht is zaterdag het toneel van een bijzondere (én feestelij­ke) wereldre­cord­po­ging

Voor de eerste keer wordt zaterdag in heel het land de Dag van de Componist gehouden. In Utrecht is het extra speciaal: daar wordt een wereldrecordpoging gedaan die ook in het teken staat van componisten, muziek en creativiteit. Vijf vragen hierover aan Esther Gottschalk, directeur van Stichting Dutch Composers NOW.

13 juni