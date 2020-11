De koning die Malin (10) tekende staat nu in het nieuwste boek van J.K. Rowling

Krakers loods Nieuwegein nog vast: ‘Wie zwijgt, blijft zitten’

9 november Achttien mensen die zondagmiddag zijn aangehouden bij een kraakactie in Nieuwegein, zitten nog vast in het arrestantencomplex in Houten. Dat zegt politiewoordvoerder Hans Meuleman. De krakers zijn in verzekering gesteld en worden verhoord.