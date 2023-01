De krant wordt oud nieuws, maar deze Utrechtse Gedichtenkrant? ‘Daar blijf je in lezen’

Ter gelegenheid van de Nationale Gedichtendag publiceert het Utrechtse Stadsdichtersgilde vandaag een Gedichtenkrant die in een oplage van 5000 exemplaren wordt verspreid. Dichter Ruben van Gogh is één van de initiatiefnemers.

Een krant vol gedichten, hoe dat zo?

,,We hadden er ook een boek van kunnen maken. Maar een boek is ook gelijk weer een boek. Een krant is weer eens wat anders, en het is ook een mooi uitdeel-ding. Daar gaat het ons ook om, dat we zoveel mogelijk Utrechters bereiken met onze poëzie.’’

Hoeveel dichters komen we tegen in die krant?

,,Ons gilde bestaat uit tien dichters, daarnaast hebben we nog 73 gastdichters bereid gevonden. Allemaal uit Utrecht. Dat zijn er veel meer dan we hadden gedacht en dat is natuurlijk een mooi gegeven.’’

Want je bedoelt: de poëzie leeft in de stad?

,,Absoluut. De verkoop van bundels loopt al jaren terug, maar het publiek is er wel degelijk. Dat luistert graag naar publieke optredens. Je hebt ook dichters die bijvoorbeeld uitsluitend via Instagram publiceren, dat is echt een fenomeen in opkomst.’’

Waar gaan al die gedichten over?

,,De krant wordt vanavond gepresenteerd in de bibliotheek aan de Neude. Daar dragen veertig dichters hun bijdrage voor. Kom luisteren! Soms gaat het over Utrecht, enkele gaan over de Domtoren. Maar daarnaast zijn er legio andere onderwerpen.’’

Heb je wel genoeg bezorgers kunnen vinden?

,,Haha, we leveren ze af bij alle filialen van de bibliotheek en bij scholen. Alle dichters krijgen er ook twintig mee. Dan schiet het al aardig op. Wat we niet kwijt raken, bewaren we gewoon tot volgend jaar. Dan is er weer een Gedichtendag. De gewone krant wordt snel oud nieuws, in de gedichtenkrant kun je nog járen lezen.’’

