De kringloopwinkel was nog nooit zó druk: ‘Beter, goedkoper en duurzamer dan nieuw product’

Auto vliegt in brand op A2 bij Maarssen: grote vlammen bij motorkap

Een auto op de A2 bij Maarssen vloog woensdagochtend rond 11.00 uur in brand. De brandweer was al gewaarschuwd, maar al snel kwamen er grote vlammen onder de motorkap vandaan. De oorzaak van de brand is niet bekend.

26 oktober