De laatste polonaise met een lach en een traan: 66-jaar oude boerenkapel De Brulapen stopt na carnaval

Je essay laten schrijven door een slimme chatbot? Zo gaan universi­teit en hogeschool daar mee om

Essays vaker verbaal toelichten of scherpere plagiaatregels. Dat is onder andere hoe de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht willen voorkomen dat studenten werk inleveren dat is ‘geschreven’ door ChatGPT, een chatbot die werkt met kunstmatige intelligentie.

31 januari