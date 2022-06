De lach is terug in de raadszaal van De Bilt: maar wie gaat de groene ambities betalen?

Het roer gaat nu echt om in politiek De Bilt: oppositie én burgers krijgen ook wat te vertellen

De zo vurig gewenste frisse wind in de Biltse politiek lijkt al te waaien. De nieuwe coalitie heeft het akkoord aangepast met aanbevelingen en wensen van partijen die niet in het college zitten. Daarnaast kondigen de vier wethouders aan om na hun installatie, morgenavond, zo snel mogelijk de wijken in te gaan om kennis te maken met de burgers van gemeente De Bilt.

30 mei