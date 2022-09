De Leckere bestaat 25 jaar! Hoe de bierbrouwerij door bakker Eric van de ondergang werd gered

column Is het niet rendabeler voor poolcen­trum aan de Biltstraat om weer openbaar badhuis te worden?

Rob Kok is veertig jaar makelaar te Utrecht en deed daar vorige week kond van in deze krant. Hij vertelde over de goede ouwe tijd, toen alles nog… nou ja, toen alles nog rot, vermolmd, vochtig, beschimmeld en tochtig was. Het waren de vroege jaren 80, toen onze Kok nog een Kokje was en met 23 lentes de jongste makelaar van Nederland. Utrecht lag er verwaarloosd bij.

13 september