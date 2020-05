De liefde van Demi (24) en Sidney overleefde Temptation Island, maar nu woont ze weer bij haar ouders in Culemborg

Geen nieuwe coronabe­smet­tin­gen aan het licht in St. Antonius Ziekenhuis

18:47 Het aantal coronabesmettingen in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is maandag niet verder opgelopen. Geen enkele test bleek positief, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. Afgelopen week wisselden de testuitslagen per dag.