De meeste statushouders die met voorrang een sociale huurwoningen kregen, zijn in Overvecht komen wonen

De statushouders die via de omstreden Utrechtse voorrangsregel een huis toegewezen hebben gekregen, zijn vooral in Overvecht terecht gekomen. Ook relatief veel mensen met een verblijfsvergunning zijn komen wonen in Kanaleneiland en in Zuilen. De reden is simpel: tijdens de versnellingsactie kwamen hier de meeste sociale huurwoningen beschikbaar.

Utrecht bood deze zomer statushouders zes weken lang voorrang op een sociale huurwoning. De noodgreep was bedoeld om de verstopte asielketen weer door te laten stromen. Na vier weken was Utrecht ‘klaar’ en had de stad haar achterstand van dit jaar ingelopen. 490 statushouders hadden een woning toegewezen gekregen in 223 sociale huurwoningen verspreid over de stad.

Op basis van gegevens van de gemeente blijkt dat het merendeel van de groep in Overvecht is gaan wonen: 29 procent van de 223 woningen kwam in deze wijk vrij. Met 12 procent zijn ook Kanaleneiland en Zuilen goed vertegenwoordigd. Opvallend is dat wijken als de Binnenstad (3 procent), Vleuten- De Meern (2 procent) en het oosten van Utrecht (5 procent) relatief weinig statushouders in deze weken heeft opgevangen.

Meer en minder sociale woningen

Voor deze wijken geldt dan ook dat er minder sociale huurwoningen staan, waardoor er ook minder huizen tijdens de versnellingsactie beschikbaar kwamen. Terwijl bijvoorbeeld in Overvecht 67 procent van de woningen sociale huurhuizen zijn, is dat in Vleuten-De Meern slechts 23 procent.

De gemeente is zich bewust van het verschil. Een woordvoerder laat weten dat het stadsbestuur eraan werkt om in de wijken met minder sociale huurwoningen, dit aandeel te vergroten, zodat er meer differentiatie in de woningvoorraad komt. In het coalitieakkoord is afgesproken dat bij nieuwbouwontwikkelingen 40 procent in de sociale sector moet zijn.

