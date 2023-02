De moedige Riet (1926-2022) voorkwam dat haar man naar Duitsland werd getransporteerd

Column Geen #JeSuisPim­Lam­mers? Jerry ziet spijtig toe hoe ridders van het vrije woord zich nu wél koest houden

#JeSuisPimLammers. Is die hashtag al gemunt, of wordt dat toch net even te link? Na de aanslag op Charlie Hebdo stonden tal van koene internethelden te trappelen om het vrije woord tegen de gewelddadige, religieus gemotiveerde achterlijkheid te beschermen. Maar nu kinderboekenschrijver Pim Lammers de mond wordt gesnoerd, houden de ridders van het vrije woord zich angstvallig koest.

