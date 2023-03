De nieuwe naam van Mitros/Viveste? Klinkt alsof het is verzonnen door een dyslectische puber aan de Ritalin

Schuldig maar geen straf: waarom activisten in Utrecht geen boetes hoeven te betalen

Hoe bestraf je activisten die met een heilig geloof in hun doel de wet overtreden? Het lijkt een lastig dilemma voor rechters. Want waarom verklaar je actievoerders die een restaurant in Utrecht bezetten wél schuldig, maar leg je geen straf op? ,,De rechtspraak worstelt hiermee”, zegt expert Berend Roorda.