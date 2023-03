Dé oplossing voor vol energienet? Eneco neemt batterij met vermogen van 300 (!) opgeladen Tesla's in gebruik

Het platteland vol windmolens? ‘Zet er eentje naast de Domtoren, eens zien wat er dán gebeurt’

Is het een noodzakelijke ingreep of provinciale dwingelandij? De aankondiging van gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) om zélf locaties voor 60 windmolens te gaan zoeken, wekt veel beroering in verkiezingstijd. Vooral in het landelijk gebied: ‘Aan stadse tegeltjeswijsheden hebben ze in de provincie niet altijd een boodschap.’