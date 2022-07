De skyline van Utrecht in 1884: koeien, windmolens en de Dom

Vijftig nieuwe woningen in het Middenblok in Nieuwegein komen er definitief, plannen onderte­kend

In het ‘Middenblok’, dat ligt tussen de straten Lupinestraat, Ratelaar en Dopheide in de wijk Hoog Zandveld in Nieuwegein, komen vijftig nieuwe koop- en huurwoningen. Ontwikkelende bouwer Trebbe en de gemeente Nieuwegein ondertekenden dinsdag een koopovereenkomst voor de grond waarin deze plannen zijn opgenomen. Naar verwachting begint de bouw in de eerste helft van 2023 en zijn de woningen in 2024 klaar.

