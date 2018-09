De ‘Sneijdertjes’ en heel Ondiep gaan genieten van ‘de laatste van Wes’

Ondiep is nooit uit de Sneijders verdwenen en de Sneijders ook niet uit Ondiep, hoewel de hele familie al jaren in Leidsche Rijn woont. Dat Wesley zijn oude ‘cluppie’ DHSC – het voormalige DOS – steunt en alle leden vanavond op zijn kosten naar de Johan Cruijff ArenA haalt voor het oefenduel Nederland -Peru zegt alles over de wederzijdse liefde die altijd is gebleven.

,,We zijn volkse mensen, we gaan graag om met volkse mensen. Die klik is altijd gebleven’’, zegt zijn jongere broer Rodney. ,,Voor ons is het altijd vanzelfsprekend geweest om onze roots niet te vergeten. Dat Wesley de hele club meeneemt naar Amsterdam en er vanavond duizenden Ondiepers op de tribunes zitten, siert hem. Dit gaat voor iedereen een heel bijzondere avond zijn.’’

Wesley, zijn oudere broer Jeffrey, ‘broertje’ Rodney en vader Berry komen nog graag op ‘sportpark Thorbeckelaan’. Als ras-Utrechters en ras-Ondiepers steunen ze de club en hebben ze de stichting Ondiep Sport opgericht, waarmee ze de voedselbank steunen. Rodney voetbalt er, Jeffrey is er trainer, vader staat steevast langs de lijn als het eerste speelt. Hij onderhoudt dan een hotline met zijn oudste zoon. ,,Elke zaterdag appt Wesley aan de lopende band: hoe loopt het? Hoeveel staat het? Liefst zou-ie willen dat we een livestream voor hem opzetten, zo betrokken is hij.’’

Deur staat open

Dat heel DHSC in de Arena zit vindt Sneijder senior leuk. ,,Ja, die mensen horen bij ons. ‘Het’ wijk is altijd belangrijk geweest in ons leven. Er wonen zoveel vrienden. Iedereen zorgt voor elkaar, de deur staat overal open en de koffie staat klaar. Dat is nooit verdwenen toen we verhuisden. Daarom is het mooi dat al die mensen er bij zijn. Sommige kinderen zijn nooit in een stadion geweest, dit gaat op alle fronten een mooie avond worden.’’

Ook zijn jongste zoon, Rodney, zit vanavond trots op de tribune. ,,Maar ook met een dubbel gevoel. Na vanavond zal Oranje zonder Wesley voor altijd anders voelen. Als ik heel eerlijk ben; als ‘Wes’ niet speelt, kijk ik geeneens naar het Nederlands elftal. Ja, op eindtoernooien.’’ Maar normaliter zou ‘Rodje’ de afstandsbediening niet pakken als er een oefenpotje tegen Peru op het menu staat.

Grote beker

Als de recordinternational vanavond als aanvoerder van Oranje opgaat voor zijn allerlaatste interland, zullen de herinneringen aan Sneijders hoogtepunten in tienduizenden hoofden opborrelen. Voor Rodney is dat niet anders. ,,Als je mij naar hét hoogtepunt vraagt, kom ik toch op het eindtoernooi van 2010; zijn kopgoal tegen Brazilië. Maar ook de finale. Natuurlijk. De opkomst van de spelers, met Wes die daar tussen liep. Ze passeerden die grote beker. Ik dacht: wow, dat zo’n klein landje op dat podium loopt. En dat je grote broer ertussen loopt, maakt het natuurlijk extra speciaal. Natuurlijk deed dat me héél veel.’’

Die kopbal tegen Brazilië staat ook bij vader Barry (spreek uit: Berry) hoog op zijn favorietenlijstje. ,,Samen met de interland tegen Schotland, waarin hij voor het eerst écht belangrijk was. Dat voelt als zijn eerste. En Oranje-Brazilië in Zuid-Afrika was natuurlijk een heel speciale….de eerste helft waren we praktisch uitgeschakeld. En dan maakt hij zo’n goal. Ik had veel volk over de vloer, zag pas in de herhaling hoe Wes de bal scoorde. Koppend! Ongelooflijk, dacht ik: hoe kan hij daar zo vrij staan en zo scoren? Het past in een mooie rij met herinneringen, want veel van zijn 133 interlands staan me nog bij als de dag van gisteren.’’

Goaltje

Ook Wesleys vader zou normaal gesproken niet inschakelen voor een oefenpotje tegen Peru. Maar vanavond is alles anders. ,,Ik hoop dat Wes ongelooflijk gaat genieten. Deze wedstrijd is toch een schitterende blijk van waardering voor wat hij voor het Nederlandse voetbal heeft betekend. Een goaltje meepikken zou leuk zijn.’’ Lachend: ,,Een vrije trap of zo, daar kan hij wel wat mee. Maar vaak geniet ik meer van een mooie assist of steekbal dan van een doelpunt van Wesley.’’

Na vanavond gebeurt dat nooit meer in het shirt van Oranje. ,,Dat geeft een vreemd gevoel. We hebben het als familie altijd als een grote eer gezien dat Wesley dat shirt mocht dragen. Eigenlijk was het elke keer weer heel bijzonder dat hij voor zijn land werd gevraagd. Het was voor ons jarenlang vaste prik, we waren er altijd bij.’’ Bij de 134ste is dat niet anders, natuurlijk. Wesley zelf gaf in aanloop naar vanavond al aan ‘een beetje zenuwachtig’ te zijn. Rodney: ,,Dat is best bijzonder, normaal is hij een ijskonijn. Het geeft aan wat de avond voor hem betekent, hij is razend benieuwd naar alles wat hem te wachten staat.’’ Vader Barry: ,,Wes moet vooral lekker ballen – en mag vooral trots zijn als hij na zestig minuten wordt gewisseld en het stokje overdraagt.’’