De wereldwijd beroemde visdeurbel is vanaf vrijdag weer terug in Utrecht: dit is er allemaal verbeterd

Cardioloog Asselbergs leidt onderzoek naar vroegtij­dig opsporen hart- en vaatziek­ten via thuistes­ten

Cardioloog van UMC Utrecht, Folkert Asselbergs, mag samen met Ron Gansevoort, nefroloog in het UMC Groningen, onderzoeken of het mogelijk is om in een vroeg stadium via thuistesten hart-, vaat-, nier- en suikerziekten op te sporen.

