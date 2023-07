De ‘werkloze’ portalen bij Harmelen hebben weer een functie: nu voor testen van tolheffing

indebuurt.nl Deze Spaanse champañe­ria opent een tweede vestiging in Utrecht

Ken je Los Amigos aan de voorstraat in Utrecht? De Spaanse tapasbar heeft straks niet één, maar twee vestigingen in Utrecht. Eigenaar Mick Pieters: “Een Spanjaard die onze zaak binnenloopt, moet direct herkenning proeven. Zowel in sfeer als de gerechten.”