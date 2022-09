De zaag moet in tientallen bomen bij historisch fort, omwonenden zijn boos: ‘Dit is kaalslag’

Natuurlijk snapt buurtbewoner Mark van der Werf het belang van dijken. ,,We moeten droge voeten houden. Maar ik betwijfel of er genoeg is gekeken naar alternatieven. Op deze manier wordt de natuur rond het fort -onderdeel van de Hollandse Waterlinie dat vorig jaar is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed - een aangeharkt stadsparkje.’’

Quote De natuur is er kwetsbaar, er zijn één of twee ijsvogels en één fazanten­paar - als ze al niet zijn weggejaagd Mark van der Werf, Buurtbewoner

Waterschap AGV heeft onlangs geconstateerd dat de dijken rondom het fort niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Daarom worden ze verbeterd. ,,Ze zullen een grondophoging niet overleven”, zegt een woordvoerder.

Volgens het waterschap zijn bovendien veel bomen in slechte staat waardoor ze niet lang meer meegaan. Het risico is dat ze omwaaien door een storm en gaten in de dijken maken. ,,Voor de te kappen bomen worden in de directe omgeving van de dijk nieuwe bomen geplaatst ter compensatie.’’

Dieren

Buurtbewoners hopen dat het plan nog eens tegen het licht wordt gehouden. ,,De natuur is er kwetsbaar’’, zegt Van der Werf. ,,Er zijn één of twee ijsvogels en één fazantenpaar - als ze al niet zijn weggejaagd. Er wordt nu te weinig gedaan om de natuur te beschermen. Voor de bomen is nog geen herplantingsplan.’’

,,De beoogde kap gaat ons erg aan het hart’’, laat Natuurmonumenten weten. De organisatie is eigenaar van het fort en de dijk om het water.

Er wordt nu gekeken hoe de nieuwe bomen het beste kunnen worden aangeplant voor de vleermuizen die in het gebied leven. ,,Ook het ontwerp van de natuurvriendelijke oever is nog onderwerp van gesprek.’’

