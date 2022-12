December ‘overleven’ zonder geld uit te geven aan eten, het lukte Doete (58): ‘Elke dag warme maaltijd’

Persoon ernstig gewond nadat hij met auto in sloot langs N210 in Lopik belandt, weg is afgesloten

Een automobilist is vrijdagmiddag op de N210 bij Lopik van de weg geraakt en in de sloot terechtgekomen. Hij raakte ernstig gewond en is met spoed naar ziekenhuis gebracht. De N210 is afgesloten.

30 december