Decennialang gebeurde er niets in oude speelhal aan het Vredenburg, nu staat het te huur

De begane grond en de kelder (met stahoogte) aan het Vredenburg 26 zijn voor een periode van vijf jaar voor 6250 euro per maand te huur. Volgens de makelaar kan er in het pand, dat in 1917 is gebouwd voor de Nationale Bankvereeniging, onder meer detailhandel en horeca komen. ‘Ook is er de mogelijkheid om een terras aan de voorzijde te creëren, wel met beperkte afmetingen i.v.m. voetgangersruimte’, staat in de omschrijving op website fundainbusiness.nl.