Delen lichaam kapster Miranda gevonden in tuin Soest, romp in koffer in Amsterdam

Stoffelijke resten van de verdwenen Miranda Zitman zijn gevonden in de tuin van haar woning aan de Lange Brinkweg in Soest.

Een menselijke romp die eind januari werd ontdekt in een koffer in het water van de Zuider IJdijk in Amsterdam, behoort ook toe tot het stoffelijk overschot van de Soestse kapster, zo is gebleken uit onderzoek in de DNA-databank.

Partner vertelde dat ze naar Canada was verhuisd

De partner van Zitman, een 56 man uit Soest, is aangehouden. Hij zou buren verteld hebben dat Zitman naar Canada verhuisd was.



Klanten van de kapster kregen begin dit jaar apps en mails waarin ze aankondigde te stoppen met haar kapsalon. Ze meldde ook dat klanten geen contact meer konden opnemen omdat haar telefoon ook werd afgesloten. Kort daarna startte de politie een onderzoek naar de verdwenen kapster.



De partner van Zitman wordt verdacht van moord dan wel doodslag en van het wegmaken van het stoffelijk overschot. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde vrijdag dat hij nog zeker twee weken in voorarrest blijft op verdenking van moord of doodslag en het wegmaken van het stoffelijk overschot van zijn partner.

Rechercheurs kamden woning uit

De politie plakte gisteren al de ramen af van de woning van Zitman in Soest. Forensisch rechercheurs in witte overalls kamden ook de tuin en oprit uit.



Vandaag werd duidelijk dat de menselijke resten die in de woning zijn gevonden, overeenkomen met de romp die begin januari in Amsterdam is gevonden. Deze resten werden uiteindelijk begraven op Begraafplaats St Barbara. Ze kreeg een graf op een stukje grond tegen de rand van de begraafplaats.