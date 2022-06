Derde verdachte opgepakt in verband met hakbijl-overval in supermarkt Overvecht

Geen kamer? Waarom de universi­teit ‘internati­o­nals’ afraadt te komen: ‘Het komt niet altijd goed’

Duizenden internationale studenten zijn met hun Nederlandse medestudenten verwikkeld in een felle concurrentieslag om een kamer. Het aantal studenten in Utrecht blijft naar verwachting groeien, tegelijkertijd is er een enorm tekort aan kamers. En dus waarschuwt de universiteit deze ‘internationals’: denk niet zomaar dat het ‘wel goed komt’ met het vinden van een woning.

14 juni