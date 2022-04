Deze bijzondere bank in Culemborg blijft staan als blijvende herinnering aan corona

Burgemeester Gerdo van Grootheest en Ria van Koppen, stadsdichter 2020/2021, namen de bank in gebruik. Het ontwerp van de 1,5 meter hoge bank doet recht aan een bijzondere periode: corona en 1,5 meter afstand houden. De bank is een ontwerp van de Coöperatie van Makers, in opdracht van de gemeente Culemborg gemaakt.

Symbool

,,De coronaperiode is voor velen heftig geweest’’, zegt Van Grootheest. ,,Misschien heb je dierbaren verloren of ben je zelf heel ziek geweest. Door alle beperkingen die ons werden opgelegd. Of omdat je het absoluut niet eens was met al die regels. Het belangrijkste was misschien wel het gemis aan ontmoeting. Deze anderhalvemeterbank is daar een symbool van.’’