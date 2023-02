Deze BN'ers openen een Italiaans restaurant in hartje Utrecht (en zo ziet het er vanbinnen uit)

indebuurt.nlBurrata met tomaat, vitello tonnato of kaas met bijpassende wijntjes: dat en meer bestel je vanaf 15 februari bij het nieuwe Italiaanse restaurant Bar Basta in hartje Utrecht.

De gezichten achter Bar Basta zijn oud-voetbalinternationals Frank Rijkaard en Marco van Basten en acteur/regisseur Barry Atsma. Je vindt het Italiaanse restaurant in de Drieharingstraat 10, in het pand waar Spekuk tot juli 2022 zat. “Ik ben geboren in Utrecht, hier is ook mijn voetbalcarrière gestart. Ik vind het daarom onwijs leuk dat Bar Basta nu is geopend in hartje centrum”, zegt Marco van Basten.

Italiaanse wijnen en antipasti

In de urban Italian bar bestel je verschillende antipasti, Italiaanse wijnen en handgemaakte limoncello. “Een belangrijk deel van mijn voetbalcarrière heeft zich afgespeeld in Italië, waar ik ook veel van de Italiaanse keuken heb mogen genieten. Het is daarom onwijs leuk dat mijn liefde voor Utrecht en Italië samen komt bij Bar Basta”, aldus Marco.

Utrechtse Horeca Groep Samen met ondernemers Edwin Oosterlaar en Perry Overeem zijn Marco van Basten, Frank Rijkaard en Barry Atsma onderdeel van de Utrechtse Horeca Groep. Onder de Utrechtse Horeca Groep valt ook restaurant Dengh, gevestigd in Leidsche Rijn, HAL22 een sportlocatie op bedrijventerrein Lage Weide en pannenkoekenrestaurant Kortjak, gevestigd in Harmelen.

De openingstijden

Sta je te popelen om al het lekkers te proeven? Plof neer aan de bar, boven op de vide of buiten op het intieme terras in het gezellige horecastraatje. Bar Basta is open van woensdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur. Op woensdag en donderdag ben je welkom tot 1.00 uur. Op vrijdag en zaterdag is de zaak tot 2.00 uur open. Op zondag sluit Bar Basta om 18.00 uur.

