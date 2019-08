Deze jongeren sluiten zich twee weken op in Veenendaalse sporthal om dominorecord te verbreken

UPDATE Storm­slacht­of­fer is 58-jarige man uit Lopik, rest van meldingen was ‘niets vergeleken met wat er in Linschoten gebeurde’

10 augustus Een 58-jarige man uit Lopik is in Linschoten om het leven gekomen door een omgewaaide boom. De rest van de meldingen over de storm in de provincie Utrecht, was ‘niets vergeleken met het ongeval dat in Linschoten gebeurde’, aldus de brandweer.