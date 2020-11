Deze mannen jagen op pedofielen: ‘Ze wonen opvallend vaak naast speeltuinen’

Een bebrilde man komt met pet op aanrijden bij de brandweergarage in De Meern. ,,Ik kom jou halen, toch?’’ Voor hem staat een jonge vrouw, die zich voordoet als minderjarig meisje. Voor de fietser er erg in heeft, duiken achter hem drie mannen op. Gemaskerd. ,,Ze is minderjarig’’, sissen ze in het filmpje.

Het is één van de acties van Jagers030, een groepje jongemannen dat burgerarresten uitvoert voor – zoals ze steeds herhalen – ‘de goede zaak’. Het zijn zogenoemde ‘pedojagers’. Als deze site hen treft op een geheime locatie in Utrecht, ogen ze relaxt. Hun namen zijn bij de redactie bekend, maar ze willen anoniem blijven. ,,We zijn niet uit op faam, we doen onze burgerplicht.’’

Chocolaatjes

Zoals de Meernees werden recent ook een man in IJsselstein en een inwoner van De Bilt ‘ontmaskerd’ door de Utrechtse pedojagers, die er prat op gaan géén geweld te gebruiken. ,,We hebben nu zeven burgerarresten uitgevoerd en hebben er nog een paar op de korrel. Hier zijn we 24/7 mee bezig.’’



Bij het filmpje van het burgerarrest bij de Meernse brandweerkazerne is te zien hoe de hand van de man op zijn rug wordt gedraaid. ,,Je weet nooit of iemand bewapend is. We wilden hem zo het signaal geven dat-ie niet kon winnen.’’



De man heeft geen wapen bij zich, maar Merci-chocolaatjes. Dat blijkt – daarover later meer – geen onbelangrijk detail. Hij gaat meteen in de ontkenning, maar als hem de details uit de chatgesprekken met zijn fictieve afspraakje worden voorgehouden, inclusief de door hem besproken seksuele handelingen, geeft hij schoorvoetend toe.

Quote Voor een burgerar­rest hebben we úren met zo iemand gechat, vaak wekenlang

Hoe beleven jullie zo’n burgerarrest?

,,Met flinke adrenaline. Je hoopt dat-ie op komt dagen, je wilt hem op heterdaad betrappen. Voordat het zover is, hebben we úren met zo iemand gechat, vaak wekenlang. Steeds geven ze een beetje meer bloot. Een automerk, een detail op iemands kleding, het kan ons allemaal helpen op weg naar ontmaskering.



Gevolgd door een burgerarrest om hem te confronteren en over te dragen aan de politie. We leveren ze op een presenteerblaadje aan, zij mogen het vervolgonderzoek doen. Vooraf melden we de politie wat we gaan doen, maar niet waar.



Zo weten ze dat wij in actie zijn als er een melding komt. In De Meern stonden er meteen vier politieauto’s om ons heen, een paar motoragenten en een hondenbusje. Oók om ons op te halen. De buurt had gebeld, zeiden ze. Maar ze kunnen ons niets maken, we doen onze burgerplicht.’’