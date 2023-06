Deze oude boerderij heeft een moestuin en binnenkort zelfs een landwinkel en lunchroom: ‘Het is nodig’

EVEN VRAGEN AAN Abdel (47) heeft het enige Sudanese restaurant in Nederland en wil zijn landgeno­ten helpen

Abdelrahman Adam heeft een Sudanees restaurant in Utrecht, de enige in zijn soort in Nederland. Komende zaterdag komt hij met vrienden in actie om geld in te zamelen voor vluchtelingen in zijn door oorlog geteisterde geboorteland.