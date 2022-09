Deze plek in Utrecht wordt het állerheetst in de zomer: ‘Kan flink boven de 50 graden worden’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: welke plek in Utrecht wordt het heetst?

,,Het Jaarbeursplein, dat viel meteen op. Dat is echt een hitte-eiland, daar zie je eigenlijk een grote, rode ‘olievlek’. Op het plein zelf kan het flink boven de 50 graden worden, de omgeving eromheen loopt op een hete dag op tot 45 graden. Ja: dat is aanzienlijk warmer dan in de binnenstad. Geen rocket science misschien, want een grote open vlakte met veel straatstenen en verkeer warmt snel op als de zon er lang opstaat. Interessant is het wél.”