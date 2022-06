Deze steeds drukkere voedselbank in Overvecht dreigt te verdwijnen: ‘De hulp mag niet in gevaar komen’

column Jerry vraagt zich af: zou wethouder Van Hooijdonk ook met een Nokia bellen?

Zou Lot van Hooijdonk ook nog met zo’n ouwe Nokia bellen? Uit duurzaamheidsoverwegingen, omdat ’t toestel ‘het nog prima doet’? Het had zomaar gekund. Tenslotte verschijnt de wethouder ook al drie colleges lang in het zelfde terracotta-wit geblokte pak op het gemeentelijke bordes (u ziet: de modepolitie is altijd paraat).

8:11