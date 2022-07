Deze twee Utrechters maken ‘kutspellen’: ‘Ons spel helpt niet om minder te drinken’

Burgemees­ter Dijksma wordt speciaal klimaatge­zant van de VN

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht is benoemd tot speciaal klimaatgezant van het stedennetwerk van de Verenigde Naties. Zij vertegenwoordigt in deze nevenfunctie namens de VN alle lokale overheden in aanloop naar en tijdens de klimaattop (COP27) in Sharm-el-Sheikh in november.

30 juni