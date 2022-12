Deze Utrechtse buurt zegt nee tegen ‘krankzinnig’ bouwplan, maar komt wél met een alternatief

UPDATE Merendeel ‘dode’ varkens Rhenen blijkt slechts bewuste­loos na uitvallen ventilatie, 39 overleden

39 varkens zijn overleden nadat tijdelijk de mechanische ventilatie in een stal aan de Sunderweg in Rhenen was uitgevallen. Eerder vanmorgen ging de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) nog uit van honderden dode varkens, maar daar komt de VRU nu van terug. ,,Er bleken er veel bewusteloos.’’

