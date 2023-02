DHSC loopt in, JSV angstgegner Elinkwijk, Houten haalt uit: dit is het overzicht van amateurvoetbal

Jeugdtrai­ner (58) hockeyclub Kampong verdacht van ontucht met jong meisje

Een jeugdtrainer van hockeyclub Kampong uit Utrecht is verdachte in een zedenzaak. Hij zou een minderjarig meisje op de club hebben gedwongen tot onzedelijke handelingen. De man is aangehouden, nadat aangifte tegen hem is gedaan.

9 februari