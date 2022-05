Diabetes en hartziekten: in de meest ongezonde wijk van Utrecht heeft de GGD nu een informatiepunt

Woning van Dirk en Madelief zat in route van Open Joodse Huizen: ‘Ik loop nu anders door het huis’

Dirk de Leyer (25) en Madelief van Elst (20) praten in de voortuin van hun studentenhuis aan de Prins Hendriklaan 91 na over wat ze net gehoord hebben. Hun huis zat in de route van de Open Joodse Huizen. Er werd uitgebreid verteld wat er zich tijdens de oorlog heeft afgespeeld.

5 mei