Dief steelt twee MTB-borden uit Amerongse bos, mountainbikeclub doet ludieke oproep

Misschien is het een verzamelaar, oppert Marten Hofmann van de mountainbikevereniging Utrechtse Heuvelrug. Twee borden langs een mountainbikeroute bij Amerongen zijn plotseling verdwenen. De club plaatste op de website een ludieke oproep: ‘Als je zo’n bord wilt hebben, nemen we dat mee in onze bestelling’.

De borden, die staan bij de zogenaamde ‘Harry Slinger’ in het bos bij Amerongen, geven aan waar je mag fietsen en waar je moet lopen. Voor MTB-fietsers is het slingerende pad naar beneden een echte uitdaging. Om die beleving twee keer of nog vaker mee te maken, kunnen sporters als ze beneden zijn via een wandelpad weer naar boven lopen. Lopen dus, en niet fietsen. Omdat dat dat vaak wél gebeurt, staan de borden er. Die waarschuwingsborden zijn nu verdwenen en de club begrijpt niet waarom.

,,Wat heeft het voor zin om boos te worden?” licht Hofmann toe. ,,We hebben gekozen voor een andere aanpak. Een beetje ludiek.”

Gewilde borden

Op de website schrijft de club weer nieuwe borden te gaan bestellen. ,,Ze zijn namelijk nogal gewild (bij verzamelaars?). Mocht je nu ook zo’n bord willen hebben, laat het ons dan even weten, dan kunnen we die meteen voor je mee bestellen. Dat scheelt ons de moeite van het opschroeven en jou de moeite van het afschroeven van de palen. Je kunt ze gewoon tegen kostprijs kopen. We horen graag van je!”

Hofmann heeft geen idee wie de borden heeft meegenomen. ,, Wie doet zoiets? Het is voor het eerst dat deze twee borden zijn verdwenen. In het verleden zijn wel eens palen uit de grond getild. We hebben ook geen resten van de borden gezien. Een MTB’er, dat kan, maar het kan ook een wandelaar zijn geweest. Het is mogelijk een verzamelaar.”

Volledig scherm Alleen een paal bleef achter na de diefstal. © MTB De Utrechtse Heuvelrug

