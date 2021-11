Dierenambulance helpt patiënt in nood: ‘Wat onze collega’s aantroffen, was met geen pen te beschrijven’

Het begon allemaal met een melding van een overleden kat, vertelt Ellen van Praag van de dierenambulance De Ronde Venen en Amstelland. De beller, een vrouw uit Amstelveen, was langere tijd verpleegd in het ziekenhuis en had daarom een oppas ingeschakeld om haar kat te verzorgen. Toen ze eind vorige week thuiskwam, lag het dier echter dood in de gang. Ook was het huis flink vervuild geraakt.

Met geen pen te beschrijven

,,Wat onze twee collega’s aantroffen, was met geen pen te beschrijven. Ze zijn direct aan de slag gegaan en hebben gestofzuigd, het bed opgemaakt en de afwas gedaan”, vertelt Van Praag.



,,We zijn er natuurlijk in eerste instantie voor dieren in nood. Maar als je bij iemand zó’n schrijnende situatie aantreft, bied je iemand hulp, dat vinden wij normaal. En deze mevrouw had speciale zorg nodig, dus we moesten zorgen dat zij het weekend goed door zou komen.”



Omdat de medewerkers van de dierenambulance twijfelden of het inderdaad wel goed zou gaan, reden ze zaterdag nogmaals langs. ,,Terecht, bleek. De thuiszorg was niet geweest om de verbanden te wisselen. En deze mevrouw kon zelf helemaal niets”, zegt de woordvoerster. Welke thuiszorgorganisatie de hulp had moeten verlenen, is overigens niet bekend.

Absoluut onmogelijk

Ondertussen was ook Help ons Helpen 0297 gewaarschuwd, een hulporganisatie die zich normaal inzet voor minimagezinnen.



Voorzitter Patricia Gerrits: ,,Onze vrijwilligers zijn vanmiddag naar deze vrouw toe om eten te brengen en het huis grondig schoon te maken. De verpleegkundige die erbij was geroepen, durfde haast niet naar binnen. Zij zei dat het wisselen van de verbanden in een schone omgeving moet gebeuren en dat was absoluut onmogelijk in deze woning.” De patiënt is daarom naar het ziekenhuis gebracht om daar te worden verzorgd.



De twee organisaties hebben aangekondigd maandag bij diverse instanties aan de bel te trekken om verdere zorg voor de vrouw te regelen.

