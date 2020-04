Dierenbeul beschiet hangbuikzwijn met pijlen en steekt hok in brand

Dat gebeurde in de omgeving van de sluizen in Wijk bij Duurstede. Het is volgens de politie nog maar de vraag of het hangbuikzwijn dit gaat overleven. Ook het zwijnenhok werd in brand gestoken. Daardoor heeft een tweede hangbuikzwijn grote brandwonden opgelopen. De politie roept getuigen op zich te melden. Het incident gebeurde zondagmorgen in de omgeving van de Broekweg. De politie heeft vooralsnog geen idee wie verantwoordelijk is voor de brute daad.