Dierenclubs boos over inzetten levende dieren: ‘Je laat toch ook geen peuters los op de kruising’

videoVijf dierenorganisaties zijn boos over het inzetten van levende dieren tegen hardrijders in het dorp Overberg. Comité Dierennoodhulp. Een Dier Een Vriend, Animal Rights, Rechten voor al wat leeft en stichting Dierennood hebben bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug een klacht ingediend.

Dierenactiviste Sandra van de Werd verwoordt de klacht: ,,Je laat toch ook geen peuters loslopen om auto’s langzamer te laten rijden?”

Lees ook Play PREMIUM Geen drempels of flitsers: in Overberg gebruiken ze levende dieren tegen hardrijders Lees meer

De dierenclubs reageren op de manier waarop de gemeente dieren los laat lopen op kruisingen in Overberg om autorijders te dwingen langzamer te rijden. De organisaties vragen om ervoor te zorgen dat de eenden, kippen, kalkoenen en hangbuikzwijntjes in Overberg niet langer blootgesteld worden aan het verkeer.

Tegengeluid

Van de Werd. ,,Ik vind het belachelijk dat dit idee zo positief is ontvangen. Ook door de media. Wij willen echt een tegengeluid laten horen. Je brengt het verkeer en de dieren in gevaar. Het is bij wet verboden om zonder reden dieren aan gevaren bloot te stellen. We willen dat de gemeente optreedt.”

Ook wil zij dat de gemeente aan de media laat weten welke stappen er ondernomen gaan worden om de dieren veilig te stellen. Op die manier moet Utrechtse Heuvelrug voorkomen dat andere gemeenten dezelfde methode met levende dieren gaan overnemen. ,,We willen natuurlijk niet dat dit door andere plaatsen wordt overgenomen. Het lijkt wel een 1 aprilgrap. Maar dat is het niet. Ik ben echt stomverbaasd.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Dierenactiviste Sandra van de Werd © privebeeld

Bij de politie hebben de organisaties ook een klacht ingediend omdat zij vinden dat de Wet Dieren wordt overtreden door de dieren aan gevaar bloot te stellen. Volgens Van de Werd reageerden de politie en de dierenpolitie ook verbaasd op het initiatief in Overberg.

Opzettelijk aanrijden

Van de Werd: ,,Je kunt wel zeggen dat er maar eens in de tien jaar iets misgaat als je de dieren los laat lopen. Maar je hebt bij die automobilisten ook gekken tussen zitten die opzettelijk dieren aanrijden. We moeten ervan af. Het was maar een idee van die boerin. We hebben ook bij de gemeenteraad aangeklopt van Utrechtse Heuvelrug. Die moet er een stokje voor steken.”

Bekeuringen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is het eigenlijk grotendeels eens met de dierenbeschermers. ,,De gemeente is geen voorstander van dieren als snelheidsremmers op de openbare weg. Wethouder Gerrit Boonzaaijer is in Overberg langs geweest om dat standpunt duidelijk te maken aan de initiatiefneemster’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.