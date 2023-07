Dierenspeciaalzaak M. Teeuwen houdt ermee op: ‘Als de boel leeg is, krijg ik vast een klap in mijn gezicht’

column Jerry over vacature bij gemeente: ‘Door geen niveau te specifice­ren zeg je dat de functie geen niveau hééft’

‘Het is een primeur voor de gemeente Utrecht.’ Zo stond het gisteren in de krant. Maar vermoedelijk is dat een wat al te bescheiden intro, want mij zou het niet verbazen als het een primeur is voor heel Nederland: een vacature waaraan géén opleidingseisen zijn verbonden.