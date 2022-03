Dierentehuis reserveert plekken voor honden uit Oekraïne die niet bij baasje kunnen blijven

Maandag is er namelijk een meldpunt gestart door de Dierenbescherming en andere dierenorganisaties. Het meldpunt is speciaal bedoeld voor vluchtelingen die aparte opvang voor dieren nodig hebben. Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun huisdieren opvangen kunnen er hulp aanvragen. Dieren kunnen dan geholpen worden aan tijdelijk onderdak, maar ook de noodzakelijke vaccinaties, medische hulp en praktische zaken zoals mandjes en voer.

Het is namelijk maar zeer de vraag of de Oekraïense dieren in ons land bij de eigenaren op het opvangadres kunnen blijven. In een azc is dat bijvoorbeeld niet toegestaan en bij particulieren thuis is het niet altijd mogelijk.

In één kennel van DTZ kunnen drie honden terecht, als ze tenminste goed met elkaar overweg kunnen. DTZ houdt er ernstig rekening mee dat spoedig het verzoek komt om een aantal gevluchte dieren te plaatsen, zegt bestuurslid Peter Jutte.

Gevluchte honden

DTZ kreeg recent al de vraag of er plek was voor drie honden, vertelt Jutte. ,,Het betrof een Oekraïens gezin dat was gevlucht en werd opgevangen door in ons land woonachtige familie. Maar de honden konden daar niet terecht.’’

Het verzoek kwam precies in de drukke periode waarin veel Nederlanders op skivakantie gaan. ,,Toen zaten we helemaal vol. Bovendien is één van de honden drachtig en dat is ook niet echt ideaal. We zijn naarstig op zoek gegaan naar een andere geschikte opvang, maar uiteindelijk heeft de familie het helemaal zelf opgelost.’’

Het meldpunt voor dieren die te lijden hebben onder de oorlog is bereikbaar via 088-8113333 en info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

