‘Dieronvriendelijke’ paardenrace valt verkeerd, maar gaat wél door en krijgt nog subsidie ook

De race met paarden en pikeurs op sulky’s over de Maliebaan is het hoogtepunt van de lustrumweek van de 90 jaar oude Diergeneeskundige Studenten Kring in september. De gemeente heeft geen trek in het evenement van de studievereniging van de opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, ‘omdat onvoldoende duidelijk is of bij deze kortebaandraverij het welzijn van de paarden is gewaarborgd’.